«Я его большой фанат». Джонс Джонс назвал имя своего потенциального соперника в UFC

«Я его большой фанат». Джонс Джонс назвал имя своего потенциального соперника в UFC
38-летний бывший чемпион UFC в полутяжёлом (до 93 кг) и тяжёлом (до 120 кг) весе американец Джон Джонс поделился мнением насчёт потенциального возвращения в октагон.

«Знаете, я бы хотел получить компенсацию от UFC, которой мне не предоставили. Между нами просто возникли разногласия, такое бывает в жизни. Но знаете что, я большой фанта Алекса Перейры. Мне нравится, как он держится, это просто потрясающий боец, [мой] потенциальный соперник и человек. Я его большой поклонник», — приводит слова Джонса портал MMAJunkie.

Костлявый выступал на профессиональном уровне с 2008-го по 2024-й. В его рекорде 28 побед, одно поражение, а один поединок был признан несостоявшимся. Спортсмен признаётся многими аналитиками и бойцами как величайший боец в истории смешанных единоборств.

