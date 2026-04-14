Дональд Трамп не исключил, что турнир UFC в Белом доме получит новое название

Президент США Дональд Трамп не исключил, что турнир UFC в Белом доме, который должен пройти 14 июня в Вашингтоне, получит новое название.

— Обычно нумерация турниров UFC идёт последовательно, но стоит ли им обозначить этот турнир как UFC 1776?

— Это хорошая идея. Я расскажу об этом Дане Уайту. Мне эта идея, честно говоря, нравится, — приводит слова Трампа портал MMAJunkie.

Отметим, 4 июля 1776 года была принята Декларация независимости США, которая провозгласила отделение 13 колоний от Великобритании. Ранее уже было объявлено, что турнир UFC в Белом доме будет посвящён 250-летию независимости США.