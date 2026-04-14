«Вальдо мерзкий типок. Александр его разберёт». Орловский — о бое Волков — Кортес-Акоста

46-летний бывший обладатель чемпионского титула UFC в тяжёлом весе белорус Андрей Орловский выразил уверенность, что россиянин Александр Волков возьмёт верх над доминиканцем Вальдо Кортес-Акостой в бою, который состоится 9 мая на турнире UFC 328.

«Хотелось бы, конечно, чтобы Александр выиграл. Честно говоря, за этого Акосту, *****… Был уверен, что выиграл тот бой (их поединок состоялся 13 января 2024 года на турнире UFC Fight Night 234 и завершился победой Вальдо единогласным решением судей. — Прим. «Чемпионата»). Он такой непонятный, мерзкий типок. Хочется его за уши подёргать или пощёчину дать. Так что, как мне кажется, Волков должен его разобрать», — сказал Орловский в видео на своей странице в социальной сети.