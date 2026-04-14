Ульберг: Анкалаев надерёт задницу Прохазке, я больше не увижу Иржи в титульной гонке

35-летний действующий обладатель чемпионского титула UFC в полутяжёлом весе новозеландец Карлос Ульберг отказался от проведения реванша с чехом Иржи Прохазкой, отметив, что россиянин Магомед Анкалаев проведёт бой с ним, в котором возьмёт верх, и чешский боец более не будет претендовать на место в титульной гонке.

«Когда в тот вечер ему в рот засунули слово «милосердие», Иржи ухватился за него и использовал как оправдание [своего поражения], чтобы получить реванш. Но второму боя ему не видать. Не думаю, что он сможет пройти Анкалаева. Магомед надерёт ему задницу, и я больше не увижу его в титульной гонке», — приводит слова Ульберга портал MMA Fighting.