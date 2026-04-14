«Это стоило мне победы». Иржи Прохазка указал на причину поражения в бою с Ульбергом

Бывший чемпион UFC в полутяжёлом весе чех Иржи Прохазка прокомментировал поражение в бою с новозеландцем Карлосом Ульбергом за вакантный титул UFC в категории до 93 кг.

«Выступил не так, как хотел, буквально всё испортил. В основном из-за того, что в тот момент, когда я увидел слабого и травмированного соперника, не стал его жалеть или сочувствовать ему. Знаю, в тот момент я не выложился на все 100%, это стоило мне победы.

Хочу довести дело до конца, чтобы со всеми этими эмоциями, с этим чувством я мог двигаться дальше и снова побороться за титул. Потому что, как я понял из разговора с руководством UFC, они открыты для всевозможных вариантов, будь то просто интересные бои или возможность побороться за титул», — приводит слова Прохазки портал Bloody Elbow.