Усик назвал победителя в возможном бою Фьюри — Джошуа

39-летний непобеждённый обладатель титулов WBA, WBC, IBF и IBO в супертяжёлом весе украинец Александр Усик назвал победителя в возможном бою между британскими боксёрами Тайсоном Фьюри и Энтони Джошуа.

«Эй Джей победит. Это будет будущий абсолютный чемпион», — сказал Усик на пресс-конференции перед боем с Верхувеном.

Джошуа 36 лет. На профессиональном уровне британский боксёр выступает с 2013 года. В его рекорде 29 побед, из которых 26 были одержаны досрочно, и четыре поражения. Он является чемпионом Олимпийских игр — 2012 и кавалером ордена Британской империи «За заслуги в боксе».

Тайсону 37 лет. В профессиональном рекорде британца 35 побед, из которых 24 были одержаны нокаутом, два поражения, а ещё один бой был признан ничьей.