Иржи Прохазка: после поражения от Ульберга стану сильнее и привезу титул UFC в Чехию

Бывший чемпион UFC в полутяжёлом весе чех Иржи Прохазка пообещал вновь завоевать титул UFC и привезти его в Чехию, намекнув, что поменяет свой стиль ведения боя.

«После этого боя уже не буду прежним, уже не буду показывать те результаты, которые демонстрировал раньше. Верю, после этого поражения стану сильнее, чем когда-либо, и привезу этот титул в Чехию», — приводит слова Прохазки портал Bloody Elbow.

В профессиональном рекорде у Прохазки 32 победы, из которых 31 была одержана досрочно, шесть поражений, а один поединок был признан ничьей. В североамериканском промоушене Иржи дебютировал на турнире UFC 251, который состоялся 11 июля 2020 года. В данный момент чех идёт на серии из двух побед.