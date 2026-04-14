Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Иржи Прохазка: после поражения от Ульберга стану сильнее и привезу титул UFC в Чехию

Комментарии

Бывший чемпион UFC в полутяжёлом весе чех Иржи Прохазка пообещал вновь завоевать титул UFC и привезти его в Чехию, намекнув, что поменяет свой стиль ведения боя.

«После этого боя уже не буду прежним, уже не буду показывать те результаты, которые демонстрировал раньше. Верю, после этого поражения стану сильнее, чем когда-либо, и привезу этот титул в Чехию», — приводит слова Прохазки портал Bloody Elbow.

В профессиональном рекорде у Прохазки 32 победы, из которых 31 была одержана досрочно, шесть поражений, а один поединок был признан ничьей. В североамериканском промоушене Иржи дебютировал на турнире UFC 251, который состоялся 11 июля 2020 года. В данный момент чех идёт на серии из двух побед.

Материалы по теме
Глупость или милосердие? Почему Прохазка так бездарно проиграл
Глупость или милосердие? Почему Прохазка так бездарно проиграл
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android