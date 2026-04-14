Опубликован официальный постер к турниру UFC с Пратесом и Делла Маддаленой

Пресс-служба UFC опубликовала официальный постер к турниру UFC Fight Night 275, в главном событии которого пройдёт противостояние между бывшим обладателем чемпионского титула UFC в полусреднем весе австралийцем Джеком Делла Маддаленой и пятым номером рейтинга UFC в категории до 77 кг бразильцем Карлосом Пратесом. Ивент состоится в Перте (Австралия).

Джеку 29 лет. В профессиональном рекорде австралийского бойца 18 побед, из которых 14 были одержаны досрочно, и три поражения. В качестве профи Делла Маддалена дебютировал в марте 2016 года.

Карлосу 32 года. В качестве профессионального бойца смешанных единоборств бразилец дебютировал в марте 2012 года. В рекорде в ММА Пратеса 23 победы, из которых 21 была одержана досрочно, и семь поражений.