Орловский объяснил, почему Махачев победит и Майкла Моралеса, и Иана Гарри

46-летний бывший обладатель титула UFC в тяжёлом весе белорус Андрей Орловский объяснил, почему 34-летний чемпион UFC в полусреднем весе россиянин Ислам Махачев возьмёт верх над эквадорцем Майклом Моралесом и ирландцем Ианом Гарри.

«Мне кажется, безусловно, Махачев выиграет [бои с Ианом Гарри и Майклом Моралесом]. У Ислама другой уровень подготовки, образа жизни, тренировок и так далее. Поэтому думаю, что вопросов не должно возникнуть», — сказал Орловский в видео на своей странице в социальной сети.

На данный момент Махачев идёт на серии из 16 побед в UFC. Всего на счету Ислама 28 побед и одно поражение. Россиянин в последнем бою, который состоялся на турнире UFC 322 в Нью-Йорке, встретился с австралийцем Джеком Делла Маддаленой. На кону стоял титул UFC в полусреднем весе. Бой завершился победой Махачева единогласным решением судей.

Кто лжёт? Махачев и Топурия снова обвиняют друг друга в срыве боя
