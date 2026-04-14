Усик категорично ответил на критику боя с Верхувеном

Непобеждённый 39-летний действующий чемпион мира по версиям WBA, WBC, IBF и IBO в супертяжёлом весе украинец Александр Усик категорично ответил на критику своего предстоящего поединка с экс-обладателем титула Glory в тяжёлом весе нидерландца Рико Верхувеном.

«В какой-то момент я захотел делать, что хочу, а не то, что от меня требуют, поскольку часто делал, что требовали другие, говоря мне: «Ты должен боксировать вот так». А я отвечал: «Хорошо, хорошо, хорошо». Теперь я делаю, что мне хочется», — сказал Усик во время пресс-конференции.

Напомним, в последнем поединке, который состоялся 20 июля на стадионе «Уэмбли» в Лондоне (Великобритания), Усик разделил ринг с британцем Даниэлем Дюбуа. Александр победил нокаутом в пятом раунде. Для боксёров это был реванш, а на кону стояло звание абсолютного чемпиона мира в супертяжёлом весе.

У Усика в профессиональном рекорде 24 победы, из которых 15 были одержаны досрочно, и ни одного поражения. Александр дебютировал в профи в ноябре 2013 года.