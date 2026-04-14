Джошуа: хочу сломать Фьюри челюсть. Бой с Тайсоном может стать для меня разминочным

36-летний бывший чемпион мира по версиям IBF, WBA, WBO, IBO в супертяжёлом весе британец Энтони Джошуа выразил готовность принять участие в поединке с именитым соотечественником Тайсоном Фьюри.

«Турки нужно кое-что доделать, а потом посмотрим, что будет в следующем месяце. После того что я увидел в бою Фьюри — Махмудов, поединок с Тайсоном может стать разминочным для меня. И чувствую, что готов. Хочу сломать ему челюсть.

Ни от кого не бегаю. Просто в моей жизни происходят серьёзные события. Веду свою игру, поскольку являюсь серьёзным бойцом и к тому же очень сильным. Когда ударю Фьюри, ему придётся несладко. Мне нужно [взять паузу и сделать то, что будет лучше для меня]. Улаживаю кое-какие вопросы, связанные с моей семьёй. Я уже был в этом положении миллион раз. Откровенно говоря, пока не выйдем на ринг, поединка [и его раскрутки] не будет. Я уже должен был трижды или четырежды подраться с Уайлдером и Фьюри», — приводит слова Джошуа журнал The Ring.

