«Хочу доказать, что являюсь лучшим». Гамрот заявил о желании провести реванш с Царукяном

Седьмой номер рейтинга UFC в лёгкой весовой категории (до 70 кг) поляк Матеуш Гамрот поделился планами насчёт своей карьеры, перечислив список возможных противников.

«Сейчас хочу драться с топовыми бойцами. Может быть, с Сен-Дени, может быть, с Пэдди, может быть, снова с Арманом — неважно, с кем. Хочу драться и доказать, что являюсь лучшим в мире. Мне нужен полный лагерь, и я готов к бою», — приводит слова Матеуша Гамрота портал MMAJunkie.

Польскому бойцу 35 лет. В профессиональном рекорде Матеуша 26 побед, из которых 14 были одержаны досрочно, четыре поражения, а один бой был признан несостоявшимся.