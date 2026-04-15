«Конечно, он упадёт». Верхувен выразил уверенность, что победит Усика нокаутом

Бывший многолетний чемпион Glory в тяжёлом весе нидерландец Рико Верхувен высказался насчёт поединка по правилам бокса с непобеждённым 39-летним экс абсолютным чемпионом мира по боксу в супертяжёлом весе украинца Александра Усика. Их бой должен пройти 23 мая на фоне египетских пирамид в Гизе, а на кону противостояния будет стоять титул WBC в супертяжёлом весе.

«Когда ударю его своим лучшим ударом, Усик, конечно, упадёт, потому что разница в весе между нами составляет около 20 килограммов. Он крепкий крузер, а я природный тяж. Так что разница существенная. Вот что произойдёт, если я ударю его своим лучшим ударом. А если нет, мы всё равно победим», — приводит слова Верхувена издание The Independent.