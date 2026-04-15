Усик оценил выступление Фьюри в бою с Махмудовым

Непобеждённый 39-летний действующий чемпион мира по версиям WBA, WBC, IBF и IBO в супертяжёлом весе украинец Александр Усик оценил выступление именитого британца Тайсона Фьюри в бою с россиянином Арсланбеком Махмудовым. Поединок продлился все 12 раундов и завершился победой Цыганского короля единогласным решением судей.

«Послушайте, на мой взгляд, это было не очень хорошее выступление. Однако Тайсон победил, так что это хорошо. Послушайте, я болею за Фьюри, понимаете? Многие мои знакомые и друзья написали мне: «О, твой друг победил». Это хорошо. [Но] я нервничал, потому что посмотрел только шесть раундов, а потом пошёл в церковь», — приводит слова Усика издание The Independent.