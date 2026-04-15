Двалишвили — о поражении в реванше с Яном: в тот день я мог победить всех, кроме Петра

Бывший чемпион UFC в легчайшем весе (до 61 кг) грузин Мераб Двалишвили высказался о поражении в реванше с россиянином Петром Яном, состоявшемся в декабре на турнире UFC 323.

«Моё прозвище Машина, но иногда я бываю человеком. Думаю, в тот день я мог победить всех, кроме Петра. Потому что Пётр действительно подготовился ко мне. У него особенный стиль, он жёсткий боец.

По ходу боя я понял, что он не идёт по моему плану, потому что я допустил насколько ошибок в подготовке. Это не был настоящий тренировочный лагерь. Я делал привычные вещи, пытаясь достичь максимума», — сказал Двалишвили в интервью YouTube-каналу Деметриуса Джонсона.

