Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Двалишвили — о поражении в реванше с Яном: в тот день я мог победить всех, кроме Петра

Комментарии

Бывший чемпион UFC в легчайшем весе (до 61 кг) грузин Мераб Двалишвили высказался о поражении в реванше с россиянином Петром Яном, состоявшемся в декабре на турнире UFC 323.

«Моё прозвище Машина, но иногда я бываю человеком. Думаю, в тот день я мог победить всех, кроме Петра. Потому что Пётр действительно подготовился ко мне. У него особенный стиль, он жёсткий боец.

По ходу боя я понял, что он не идёт по моему плану, потому что я допустил насколько ошибок в подготовке. Это не был настоящий тренировочный лагерь. Я делал привычные вещи, пытаясь достичь максимума», — сказал Двалишвили в интервью YouTube-каналу Деметриуса Джонсона.

Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android