Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Арман Царукян прокомментировал подъём в рейтинге лучших бойцов UFC

Комментарии

Первый номер рейтинга UFC в лёгком дивизионе (до 70 кг) Арман Царукян прокомментировал подъём на 13-е место в рейтинге лучших бойцов организации вне зависимости от весовой категории.

«Растём», — написал Царукян в социальных сетях.

Рейтинг pound-for-pound UFC:

1. Ислам Махачев (Россия).
2. Илия Топурия (Грузия).
3. Хамзат Чимаев (ОАЭ).
4. Алекс Волкановски (Австралия).
5. Алекс Перейра (Бразилия).
6. Пётр Ян (Россия).
7. Том Аспиналл (Великобритания).
8. Мераб Двалишвили (Грузия).
9. Александр Пантожа (Бразилия).
10. Джошуа Ван (США).
11. Чарльз Оливейра (Бразилия).
12. Дрикус дю Плесси (Южная Африка).
13. Арман Царукян (Армения).
14. Магомед Анкалаев (Россия).
15. Карлос Ульберг (Новая Зеландия).

Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android