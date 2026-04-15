Арман Царукян прокомментировал подъём в рейтинге лучших бойцов UFC

Первый номер рейтинга UFC в лёгком дивизионе (до 70 кг) Арман Царукян прокомментировал подъём на 13-е место в рейтинге лучших бойцов организации вне зависимости от весовой категории.

«Растём», — написал Царукян в социальных сетях.

Рейтинг pound-for-pound UFC:

1. Ислам Махачев (Россия).

2. Илия Топурия (Грузия).

3. Хамзат Чимаев (ОАЭ).

4. Алекс Волкановски (Австралия).

5. Алекс Перейра (Бразилия).

6. Пётр Ян (Россия).

7. Том Аспиналл (Великобритания).

8. Мераб Двалишвили (Грузия).

9. Александр Пантожа (Бразилия).

10. Джошуа Ван (США).

11. Чарльз Оливейра (Бразилия).

12. Дрикус дю Плесси (Южная Африка).

13. Арман Царукян (Армения).

14. Магомед Анкалаев (Россия).

15. Карлос Ульберг (Новая Зеландия).