Бенеил Дариуш назвал фаворита в бою Топурия — Царукян

Американский боец лёгкого веса (до 70 кг) UFC Бенеил Дариуш высказался о потенциальном бое за титул между грузином Илией Топурией и россиянином Арманом Царукяном.

«Кто победит? Илия. У него хорошая борьба и очень сильные руки. И он очень техничен. Он не выбрасывает корявых ударов и нокаутирует людей. Всё, что он делает, смотрится красиво. Хотя это не отменяет того факта, что у Армана крепкий подбородок, он отлично борется и может создать проблемы любому. Думаю, поединок дойдёт до судейского решения», — сказал Дариуш в интервью YouTube-каналу Helen Yee Sports.

Материалы по теме Гаджиев назвал фаворита в потенциальном бою Армана Царукяна и Усмана Нурмагомедова

Царукян во время катания на снегоходе съел чёрную икру