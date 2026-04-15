«Всё из-за одноклубника». Двалишвили рассказал, как получил перелом носа на тренировке

Бывший чемпион UFC в легчайшем весе (до 61 кг) грузин Мераб Двалишвили рассказал о переломе носа, полученном на тренировке в начале апреля.

«Впервые я сломал нос в 2014 году, когда официально дебютировал в профессионалах. Парень попал по мне джебом, первый удар, и сломал мне нос. С тех пор он сломан. Но он крепкий, у меня было много сечек, но кость была в порядке.

Я сломал кость из-за моего одноклубника, его зовут Адам, он профессиональный боец. Он хорошо знает мой стиль, у него хороший тайминг, и каждый раз, когда мы спаррингуем, он меня ловит, но бьёт в грудь или лоб. Однако в этот раз он ударил меня коленом в нос и сломал кость», — сказал Двалишвили в интервью YouTube-каналу Mighty.

