«Боль была невыносимой». Ульберг высказался о травме, полученной в бою с Прохазкой

Новый чемпион UFC в полутяжёлом весе (до 93 кг) новозеландец Карлос Ульберг высказался о травме колена, полученной в поединке с чехом Иржи Прохазкой на турнире UFC 327.

«Просто неудачный момент. Вот что произошло: я оттолкнулся ногой и подвело колено, из-за чего проявилась уязвимость в бою… Мы пока не знаем… Мы ждём, я сделаю снимки, когда приеду в Вегас на этой неделе, и всё станет понятно. Я никогда не имел проблем с коленом, поэтому меня нет предположений. Сейчас оно опухло, и мне трудно вставать, так что с ним определённо что-то не так.

Колено как будто бы вышло, появилась боль, и я вообще не мог наступить на ногу. Каждый раз, когда я отталкивался правой ногой или нагружал её, боль была невыносимой», — сказал Ульберг в подкасте Ариэля Хельвани.