Двалишвили: в день боя с Яном провёл пятираундовый спарринг с двумя парнями

Бывший чемпион UFC в легчайшем весе (до 61 кг) грузин Мераб Двалишвили заявил, что провёл пятираундовый спарринг в день реванша с россиянином Петром Яном, состоявшегося в декабре на турнире UFC 323.

«Никаких оправданий, это был мой выбор – подраться через два месяца после боя с Кори Сэндхагеном. Я торопился, тяжело работал и доводил себя до предела. И я перетренировался. Слишком много тренировок…

Даже в день боя я провёл спарринг. Я спарринговал с двумя топовыми партнёрами. Один парень, он из России, хороший боец. И другой парень, он из Греции, его зовут Джордж.

Это были тяжёлые раунды. Я провёл пятираундовый спарринг с двумя парнями. Я провёл спарринг, разгорелся в раздевалке, и когда я вышел в клетку, то, вероятно, уже устал», — сказал Двалишвили в интервью YouTube-каналу Mighty.