«Потребуется операция». Волкановски заявил, что Ульберг может выбыть на полгода

Чемпион UFC австралиец Алекс Волкановски считает, что новый обладатель титула организации в полутяжёлом весе (до 93 кг) новозеландец Карлос Ульберг может выбыть на полгода из-за травмы колена, полученной в поединке с чехом Иржи Прохазкой на турнире UFC 327.

«После операции потребуется шесть месяцев. Я мог бы поставить на это деньги. Типичное движение [колена], учитывая то, как он отступал… Это классический разрыв крестообразной связки. Я очень удивлюсь, если это не так.

Возможно, есть и другие проблемы, поскольку он вынужден был драться после того, как нога отказала. Но вот в чём суть – потребуется операция. Это определённо разрыв крестообразной связки. Уверен», — сказал Волкановски на своём YouTube-канале.