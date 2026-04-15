«Потребуется операция». Волкановски заявил, что Ульберг может выбыть на полгода

«Потребуется операция». Волкановски заявил, что Ульберг может выбыть на полгода
Чемпион UFC австралиец Алекс Волкановски считает, что новый обладатель титула организации в полутяжёлом весе (до 93 кг) новозеландец Карлос Ульберг может выбыть на полгода из-за травмы колена, полученной в поединке с чехом Иржи Прохазкой на турнире UFC 327.

«После операции потребуется шесть месяцев. Я мог бы поставить на это деньги. Типичное движение [колена], учитывая то, как он отступал… Это классический разрыв крестообразной связки. Я очень удивлюсь, если это не так.

Возможно, есть и другие проблемы, поскольку он вынужден был драться после того, как нога отказала. Но вот в чём суть – потребуется операция. Это определённо разрыв крестообразной связки. Уверен», — сказал Волкановски на своём YouTube-канале.

