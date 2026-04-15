Никита Михайлов и Михаил Мохнаткин проведут бои 15 мая на турнире Ural FC в Москве

15 мая в Москве состоится турнир по смешанным единоборствам Ural FC 12. Возглавит шоу бой в тяжёлом весе между россиянами Михаилом Мохнаткиным и Владимиром Дайнеко.

У 36-летнего Мохнаткина 16 побед, шесть поражений и две ничьих в ММА. За его плечами выступления в таких лигах, как АСА, Fight Nights, S-70, RCC и PFL. Свой последний бой Мохнаткин провёл в октябре 2025 года в Каспийске на турнире Ural FC, когда вышел победителем в противостоянии с Русланом Магомедовым, который не смог продолжить поединок из-за травмы ноги.

Статистика 35-летнего Дайнеко в ММА — 17 побед и шесть поражений. Он проводил бои в RCC, LFA, Eagle FC, S-70, АСВ, Fight Nights. В декабре 2025 года на турнире RCC 24 Дайнеко проиграл раздельным решением судей Акацио дос Сантосу.

В соглавном событии турнира Ural FC 12 россиянин Никита Михайлов (12-4) в поединке в легчайшем весе встретится с не знающим поражений Русланом Касымалы Уулу из Кыргызстана (10-0). С 2021 по 2024 год Михайлов проводил бои в Bellator, а до этого выступал в Fight Nights. После Bellator Михайлов провёл несколько поединков в RCC. А свой последний бой Михайлов провёл в октябре на турнире Ural FC в Каспийске, досрочно победив бразильца Риксона Буэно. С 2024 по 2025 года Касымалы Уулу провел пять успешных поединков в лиге Octagon, завоевав чемпионский пояс этой лиги и проведя несколько успешных защит.