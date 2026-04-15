Тренер Ульберга — о травме новозеландца: всё не так плохо, как думают

Юджин Бэрман, тренер нового чемпиона UFC в полутяжёлом весе (до 93 кг) Карлоса Ульберга, не считает, что травма правого колена, полученная новозеландцем в поединке с чехом Иржи Прохазкой на турнире UFC 327 в Майами (США), приведёт к длительному простою.

«Это всего лишь царапина. Он вернётся, как только сможет. Судя по тому, как он прыгал на афтепати в Майами, думаю, что это не проблема. Мы дождёмся медицинского заключения, поскольку я единственный, кто высказывается в таком ключе. Не знаю… Вероятно, всё не так плохо, как думают», — сказал Бэрман в подкасте Ариэля Хельвани.

