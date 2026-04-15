«Было очень больно». Двалишвили рассказал о двух ударах в реванше с Яном, потрясших его

Бывший чемпион UFC в легчайшем весе (до 61 кг) грузин Мераб Двалишвили высказался о поражении в реванше с россиянином Петром Яном, состоявшемся в декабре на турнире UFC 323.

«Он достал меня парочкой ударов ногой по корпусу. Это было очень больно, очень. Первый раз, когда он ударил меня ногой, оставалось около 25 секунд [до конца раунда], и мне пришлось немного подвигаться. Но во второй раз он поймал меня ударом рукой, который был ещё больнее. Это было ещё хуже. Боль была настолько сильной, что я начал драться, потому что не мог двигаться, так было больно (смеётся)», — сказал Двалишвили в интервью YouTube-каналу Mighty.

Материалы по теме
Двалишвили — о поражении в реванше с Яном: в тот день я мог победить всех, кроме Петра
