Мераб Двалишвили оценил победу Косты над Мурзакановым

Бывший чемпион UFC грузин Мераб Двалишвили прокомментировал победу бразильца Пауло Косты в поединке с россиянином Азаматом Мурзакановым, состоявшемся на турнире UFC 327 в Майами (США).

Напомним, Коста победил техническим нокаутом в третьем раунде, успешно дебютировав в полутяжёлом весе (до 93 кг) организации.

«Да, Коста смотрелся хорошо, особенно учитывая, что он поднялся в весе к непобеждённому парню. Но, как он сам сказал, он отлично показывает себя против левшей. И да, он финишировал непобеждённого парня, это большая заявка. Я рад за Пауло Косту, но мне и жаль Азамата», — сказал Двалишвили в интервью YouTube-каналу Mighty.