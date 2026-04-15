«UFC такое нравится». Бенеил Дариуш сказал, кто должен стать соперником Махачева

Американский боец UFC Бенеил Дариуш считает, что следующим соперником действующего чемпиона в полусреднем весе (до 77 кг) россиянина Ислама Махачева должен стать непобеждённый эквадорец Майкл Моралес.

«Шавкат Рахмонов сейчас за бортом. Иан Гарри только что победил Белала Мухаммада, и это было впечатляюще. Майкл Моралес нокаутирует людей и также смотрится отлично.

Думаю, что бой с Моралесом имел бы смысл из-за его стиля. Знаю, UFC такое нравится, им нравятся досрочные победы. Так что, вероятно, Моралес первый в очереди к бою за титул. Хотя всё будет зависеть от того, чего хочет сам Махачев», — сказал Дариуш в интервью YouTube-каналу Helen Yee Sports.