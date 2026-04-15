Пратес: я побью Делла Маддалену, Гарри — Махачева, а затем мы устроим реванш в Бразилии

Пятый номер рейтинга UFC в полусреднем весе (до 77 кг) бразилец Карлос Пратес заявил, что будет болеть за ирландца Иана Гарри, если тот сразится за титул с действующим чемпионом россиянином Исламом Махачевым.

«Буду болеть за Гарри в бою с Махачевым. Хочу, чтобы у меня состоялся реванш с Ианом за чемпионский пояс. Мы сделаем наш реванш в Бразилии. Мы созванивались с Гарри примерно три недели назад, и у нас есть план: я побеждаю Маддалену, Иан побеждает Махачева, а затем мы проводим реванш в Бразилии», — приводит слова Пратеса издание MMA Fighting.

Ранее Пратес назвал сильнейшего соперника для Махачева в полусреднем весе UFC.

