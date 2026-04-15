«Это была ошибка». Двалишвили объяснил, почему оказался не готов к реваншу с Яном

«Это была ошибка». Двалишвили объяснил, почему оказался не готов к реваншу с Яном
Бывший чемпион UFC в легчайшем весе (до 61 кг) грузин Мераб Двалишвили считает, что он оказался не готов к реваншу с россиянином Петром Яном, состоявшемуся в декабре на турнире UFC 323.

«Джон Вуд [тренер] очень в меня верил. Я спрашивал его: «Эй, мы уже побили Петра Яна. И теперь он поменяет план, не так ли? Что он будет делать, он ведь что-нибудь поменяет? Как ты считаешь?» И он сказал: «Я не думаю, что он сможет тебе что-то противопоставить. Ты стал намного лучше». Я не успокоился из-за того, что он сказал, но он был спокоен, и это была ошибка. Как я и сказал, Пётр Ян — это элитный соперник, и я должен был подготовиться конкретно под него», — сказал Двалишвили в интервью YouTube-каналу Mighty.

