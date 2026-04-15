Деметриус Джонсон: Коста смотрится намного лучше в полутяжёлом весе

Экс-чемпион UFC американец Деметриус Джонсон прокомментировал победу бразильца Пауло Косты в поединке с россиянином Азаматом Мурзакановым, состоявшемся на турнире UFC 327 в Майами (США).

«Коста смотрится намного лучше в полутяжёлом весе. Вы постоянно видите таких парней… Когда они выступаюn в весовой категории, где им приходится сгонять много веса, весогонка изматывает их. У Пауло Косты взрывной, быстрый стиль, великолепные комбинации. И когда он поднялся в 93 кг, он сохранил скорость, хотя обычно, когда люди становятся больше, у них это не получается. Его кики по корпусу, хай-кики… Я надеюсь, что он останется в 93 кг», — сказал Джонсон на своём YouTube-канале.

