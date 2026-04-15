«Нужно поднимать руки». Двалишвили высказался о поражении Прохазки в бою с Ульбергом

«Нужно поднимать руки». Двалишвили высказался о поражении Прохазки в бою с Ульбергом
Бывший чемпион UFC грузин Мераб Двалишвили прокомментировал победу новозеландца Карлоса Ульберга в поединке за вакантный титул в полутяжёлом весе (до 93 кг) с чехом Иржи Прохазкой, состоявшемся на турнире UFC 327 в Майами (США).

«Нельзя драться с опущенными руками, так дерётся Иржи Прохазка. Рано или поздно вас поймают. Нужно поднимать руки.

Если бы я увидел, что мой соперник травмировал колено, я бы сбавил темп, я бы не стал торопиться. Но Иржи начал суетиться, он был возбуждён и подумал: «Оу, я достал тебя». Но это оказалось не так. В MMA нужна всего одна секунда», — сказал Двалишвили в интервью YouTube-каналу Mighty.

