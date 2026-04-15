«Это сочетание всего». Двалишвили объяснил, что делает Топурию особенным бойцом

Бывший чемпион UFC грузин Мераб Двалишвили высказался о действующем обладателе титула в полулёгком весе (до 65 кг) соотечественнике Илии Топурии.

«Я тренировался с ним много раз, и каждый раз я поражаюсь тому, насколько он хорош. У него сумасшедшие боксёрские навыки. У него очень сильные удары. Иногда он пропускает удары, но отвечает тяжёлой комбинацией, и вы падаете. Он раз за разом повторяет эти комбинации, и он знает, когда вы выбросите удар и когда ему нужно вас контратаковать.

Он одарён силой от бога. Он очень силён. Даже в грэпплинге он всегда пытается добиться до финиша, как только он хватает вас, это ощущается… Это сочетание всего. Он очень умён, мотивирован, усерден и техничен. Он понимает, что он делает», — сказал Двалишвили в интервью на YouTube-канале Mighty.

Материалы по теме
Джо Роган: очень хотел бы, чтобы поединок Топурии и Махачева прошёл в лёгком весе
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

