Кёртис Блэйдс заявил, что победил в проигранном бою с Хокитом на UFC 327

Американский боец в тяжёлом весе (до 120 кг) UFC Кёртис Блэйдс прокомментировал поражение в поединке с непобеждённым соотечественником Джошем Хокитом, состоявшемся на турнире UFC 327 в Майами (США).

«Ненавижу оказываться в таком положении, хоть у меня и не было такого боя. Я считаю, что победил. Я чувствую, что выиграл первый раунд. Да, он потряс меня, он нанёс урон, но и я потряс его в конце раунда и провёл тейкдаун.

Во втором раунде он перехватил инициативу. Он был лучше в большинстве разменов. Он выбрасывал комбинации. Я же выбрасывал один-два удара. Я отдам ему второй раунд. Третий раунд я также отдам себе. Как по мне, я проявил столько же агрессии, как и он. Я больше попал, особенно в клинче. Судьи неправильно оценили размены в клинче. Я выиграл каждый из таких разменов. Каждый. А их было несколько. Думаю, в этом и была разница», — приводит слова Блэйдса издание MMA Fighting.