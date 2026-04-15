Фьюри и Уайлдер не вошли в обновлённый топ-10 лучших боксёров в мире по версии ESPN
Авторитетный американский портал ESPN представил обновлённый рейтинг лучших боксёров в мире вне зависимости от весовой категории на данный момент.
Рейтинг формируется по убывающей системе: боксёр, которого эксперты ставят на первое место, получает 10 очков, на второе — девять очков и так далее.
Рейтинг лучших боксёров в мире вне зависимости от весовой категории по версии ESPN на 15 апреля.
1. Александр Усик (24-0).
2. Наоя Иноуэ (32-0).
3. Джесси Родригес (23-0).
4. Шакур Стивенсон (25-0).
5. Дэвид Бенавидес (31-0).
6. Дзюнто Накатани (32-0).
7. Девин Хейни (33-0).
8. Джарон Эннис (35-0-0-1).
9. Сауль Альварес (63-3-2).
10. Джей Опетайя (30-0).
