Фьюри и Уайлдер не вошли в обновлённый топ-10 лучших боксёров в мире по версии ESPN

Авторитетный американский портал ESPN представил обновлённый рейтинг лучших боксёров в мире вне зависимости от весовой категории на данный момент.

Рейтинг формируется по убывающей системе: боксёр, которого эксперты ставят на первое место, получает 10 очков, на второе — девять очков и так далее.

Рейтинг лучших боксёров в мире вне зависимости от весовой категории по версии ESPN на 15 апреля.

1. Александр Усик (24-0).

2. Наоя Иноуэ (32-0).

3. Джесси Родригес (23-0).

4. Шакур Стивенсон (25-0).

5. Дэвид Бенавидес (31-0).

6. Дзюнто Накатани (32-0).

7. Девин Хейни (33-0).

8. Джарон Эннис (35-0-0-1).

9. Сауль Альварес (63-3-2).

10. Джей Опетайя (30-0).