Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Фьюри и Уайлдер не вошли в обновлённый топ-10 лучших боксёров в мире по версии ESPN

Фьюри и Уайлдер не вошли в обновлённый топ-10 лучших боксёров в мире по версии ESPN
Комментарии

Авторитетный американский портал ESPN представил обновлённый рейтинг лучших боксёров в мире вне зависимости от весовой категории на данный момент.

Рейтинг формируется по убывающей системе: боксёр, которого эксперты ставят на первое место, получает 10 очков, на второе — девять очков и так далее.

Рейтинг лучших боксёров в мире вне зависимости от весовой категории по версии ESPN на 15 апреля.

1. Александр Усик (24-0).
2. Наоя Иноуэ (32-0).
3. Джесси Родригес (23-0).
4. Шакур Стивенсон (25-0).
5. Дэвид Бенавидес (31-0).
6. Дзюнто Накатани (32-0).
7. Девин Хейни (33-0).
8. Джарон Эннис (35-0-0-1).
9. Сауль Альварес (63-3-2).
10. Джей Опетайя (30-0).

Издевательски хорош. Фьюри в очередной раз доказал своё величие
Издевательски хорош. Фьюри в очередной раз доказал своё величие
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android