Экс-боец UFC: Дана Уайт зациклился на других вещах, и UFC сдал позиции

Бывший претендент на титул чемпиона UFC в полусреднем весе англичанин Даррен Тилл выступил с умеренной критикой в адрес сильнейшей организации в мире.

«Я очень уважаю Дану и отношусь к нему с большим уважением, особенно к тому, что сделал для развития этого вида спорта. В последнее время Уайт не любит критику, даже ненавидит. Не буду слишком сильно его критиковать, поскольку Дана, вероятно, начнёт меня ненавидеть. Но я выскажу своё мнение. Это моё, *****, мнение. Я могу его высказать, и никто ничего с этим не сделает, даже Дана.

Итак, моё мнение таково: я думаю, что UFC немного сдал позиции. Думаю, Дана зациклился на других вещах. Что касается поединков… Эти бои, которые они организуют, не доставляют удовольствия. Как мне кажется, сейчас в UFC очень мало суперзвёзд. Думаю, есть Илия [Топурия], Хамзат [Чимаев], Ислам [Махачев].

В прошлом году это меня ужасно оттолкнуло, но, как я уже сказал, никого не критикую. Это просто моё чёртово мнение. Я имею право на своё мнение», — приводит слова Тилла издание The Independent.

Полутяжёлый вес UFC страдает от нехватки звёзд. Кто может прийти на помощь?
