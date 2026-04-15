Легенда ММА заявил о готовности подраться с футболистом Артёмом Дзюбой

48-летний серебряный призёр Олимпийских игр в Сиднее по вольной борьбе, а также бывший претендент на титул UFC в среднем весе кубинец Йоэль Ромеро рассказал о готовности провести бой с нападающим тольяттинского футбольного клуба «Акрон» россиянином Артёмом Дзюбой.

«Я должен его увидеть. Сколько он весит? Как я? Тогда он может подраться со мной», — сказал Ромеро в интервью на YouTube-канале «Mash на спорте».

Напомним, в последнем поединке по правилам ММА, который состоялся 24 февраля 2024 года на турнире PFL vs Bellator, Ромеро единогласным решением судей победил бразильца Тиаго Сантоса. В своём рекорде в смешанных единоборствах Солдат бога имеет 16 побед и семь поражений.