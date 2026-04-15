Чарльз Оливейра: Макгрегор и Диаз — одни из тех, кто хочет заработать на моём имени

Обладатель титула BMF бразилец Чарльз Оливейра выступил с резкой критикой в адрес ирландца Конора Макгрегора и американца Нейта Диаза, которые ранее неоднократно говорили о своём желании провести бой с ним.

«Будут ли бои против Конора и Нейта Диаза грандиозными? Я так не думаю. Никто не знает, появится ли Макгрегор в октагоне, будет ли он вообще драться. А Нейт Диаз… Сколько лет прошло с тех пор, как этот парень последний раз дрался по правилам ММА? Когда вы в последний раз видели, чтобы Нейт участвовал в громких боях? Для меня эти поединки не являются большими. Эти парни — одни из тех, кто хочет заработать на моём имени, оседлать ту же волну [популярности], что и я. Как давно мы слышим, что Конор возвращается? Как давно вы видели бой Нейта [по правилам ММА]? Диаз сказал, что я владею поясом, который «принадлежал ему». Когда он дрался [за титул BMF], то тот даже близко не был к победе. Диаз упустил все возможности. Что значит «это его пояс»? Они просто хотят оседлать мою волну», — приводит слова Оливейры портал AgFight.