Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Верхувен: победа в бою с Усиком может стать одним из самых неожиданных событий в спорте

Комментарии

Бывший многолетний чемпион Glory в тяжёлом весе нидерландец Рико Верхувен поделился мнением насчёт поединка по правилам бокса с непобеждённым 39-летним экс абсолютным чемпионом мира по боксу в супертяжёлом весе украинцем Александром Усиком. Их бой должен пройти 23 мая в Египте, а на кону противостояния будет стоять титул WBC в супертяжёлом весе.

«Это новый вызов для меня, и я очень взволнован. Мне довелось быть чемпионом мира в тяжёлом весе по кикбоксингу, но если я смогу стать чемпионом мира по боксу, то войду в историю. Да, это было бы невероятно [если мне удастся победить], это могло бы стать одним из самых неожиданных событий в истории спорта. У нас есть такая возможность, и сейчас я сосредоточен именно на этом», — приводит слова Верхувена портал talkSPORT.

Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android