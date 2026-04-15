Бывший претендент на титул UFC арестован в Австралии по обвинению в домашнем насилии

Бывшего претендента на временный титул чемпиона UFC в тяжёлом весе новозеландца Марка Ханта арестовали в Сиднее (Австралия) по обвинению в домашнем насилии. Об этом информирует портал MMA Fighting.

Согласно информации, предоставленной судом, Хант был арестован сегодня, 15 апреля, по обвинению в преследовании или запугивании с целью причинения физического вреда. Также сообщается, что Хант якобы отправил женщине текстовое сообщение с угрозой убийством. После ареста Марк провёл ночь под стражей в полицейском участке.

В ходе первого судебного заседания Ханта обвинили в агрессивном поведении по отношению к предполагаемой жертве и свидетельнице после того, как она помогала ему выполнять какое-то задание. По утверждению следствия, Хант вёл себя «пугающе и оскорбительно», причинив жертве «страх и страдания», что привело к вызову полиции.

Сторона Марка сообщила, что тот, скорее всего, признает вину по данному обвинению, однако адвокаты экс-бойца UFC опровергли факт отправки сообщения с угрозой убийством. В результате Ханту больше не были предъявлены никакие дополнительные обвинения, связанные с этим сообщением.

К настоящему моменту Хант уже вышел из под стражи под залог, согласившись, что не будет контактировать с предполагаемой жертвой. Следующее судебное заседание назначено на 30 апреля.

Напомним, Марку 52 года. В своём профессиональном рекорде в ММА новозеландский боец имеет 13 побед, из которых 10 были одержаны досрочно, 14 поражений, а также один бой был признан ничьей и один — несостоявшимся. В профи Хант выступал с 2004 по 2018 год.