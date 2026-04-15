Новоиспечённый чемпион UFC Ульберг признался, что потерял пояс где-то в Майами

35-летний чемпион UFC в полутяжёлом весе новозеландец Карлос Ульберг признался, что потерял свой только что завоёванный пояс в Майами (штат Флорида, США).

«Я потерял пояс, братан. Точно не знаю, где он. Изначально после победы [на UFC 327] мы планировали не пить. Но вы же знаете, как это бывает, правда? Сначала кто-то угощает тебя шампанским в честь победы. Потом одно ведёт к другому, и вы начинаете пить шоты. Так что я подумал: «Ладно, выпью ещё, и ещё, и ещё…» У нас тут в Майами собралась большая компания парней, и после боя мы все пошли на афтепати в ночной клуб.

После этого мы вернулись в квартиру к одному из парней и тусили там. Я не хотел носить с собой этот пояс, поэтому думаю, что он до сих пор где-то там, в квартире. Наверное, один из парней спит с ним в обнимку», — приводит слова Ульберга портал MMA Fighting.