Йоэль Ромеро проведёт бой против экс-чемпиона Bellator по правилам ММА, но без перчаток

48-летний серебряный призёр Олимпийских игр в Сиднее по вольной борьбе, а также бывший претендент на титул UFC в среднем весе кубинец Йоэль Ромеро проведёт бой против экс-чемпиона Bellator в категории до 84 кг соотечественника Эктора Ломбарда по правилам ММА на голых кулаках в рамках турнира Gamebred Bareknuckle MMA. Об этом сообщает пресс-служба лиги.

Напомним, в последнем поединке по правилам ММА, который состоялся 24 февраля 2024 года на турнире PFL vs Bellator, Ромеро единогласным решением судей победил бразильца Тиаго Сантоса. В своём рекорде в смешанных единоборствах Солдат бога имеет 16 побед и семь поражений.

Ломбард, в свою очередь, имеет в своём профессиональном рекорде 34 победы, из которых 26 были одержаны досрочно, 10 поражений, один бой был признан ничьей, а ещё два — несостоявшимися.