В команде Джошуа назвали позицию в отношении боя с Тайсоном Фьюри

Эдди Хирн, являющийся промоутером бывшего чемпиона мира по версиям IBF, WBA, WBO, IBO в супертяжёлом весе британца Энтони Джошуа, поделился мнением насчёт потенциального боя своего подопечного с именитым соотечественником Тайсоном Фьюри.

«Мы, безусловно, намерены попытаться заключить эту сделку [на организацию боя с Тайсоном Фьюри] с Турки Аль аш-Шейхом, с Netflix и со всеми, кто в ней участвует, — но она ещё не завершена, ничего не подписано. Нас попросили выйти на ринг [для проведения дуэли взглядов], поэтому я спросил Эй Джея, хочет ли он этого. А он сказал: «Я не хочу выходить на ринг и объявлять о бое, сделка по которому ещё не заключена». Мне кажется, это было бы несправедливо и нечестно по отношению к британской публике. Нам нужно убедиться, что всё идеально подходит для нас. Мы полностью привержены организации этого боя, и я ожидаю, что он состоится — но бой произойдёт так, как мы хотим», — сказал Хирн в интервью на YouTube-канале The Ariel Helwani Show.

