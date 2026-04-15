«С ним весело». Роган признался, что ему нравится эксцентричное поведение Джоша Хокита

58-летний известный американский подкастер и комментатор UFC Джо Роган признался, что ему нравится эксцентричное поведение непобеждённого пятого номера рейтинга UFC в тяжёлом весе (до 120 кг) соотечественника Джоша Хокита.

«С ним очень весело. Мне это [то, что делает Джош] нравится. Он как профессиональный рестлер. Этот парень достаточно умный. Поговорите с ним, и вы поймёте, что это так. Джош знает, что делает — просто дурачится. Вот что нужно знать о людях, которые ведут себя глупо и нелепо… они могут вас обманывать», — приводит слова Рогана портал Bloody Elbow.

Хокит имеет в своём профессиональном рекорде девять побед и ни одного поражения.

