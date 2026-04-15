Бойцы, которые выступят на турнире UFC в Белом доме, могут получить бонус в $ 1 млн

Международная криптовалютная биржа Crypto.com, являющаяся официальным партнёром промоушена UFC, объявила, что создаст специальный бонусный фонд для участников турнира UFC в Белом доме, который состоится 14 июня в Вашингтоне.

«В качестве партнёра, представляющего историческое событие, а также в честь своего 10-летнего юбилея компания Crypto.com создаст бонусный фонд в размере $ 1 млн, который будет выплачен избранным бойцам турнира UFC Freedom 250 в криптовалюте.

Бонус будет выплачиваться в дополнение к традиционным бонусам, которые президент и генеральный директор UFC Дана Уайт выплатит спортсменам после мероприятия. Подробности о том, как бойцы смогут получить бонус, будут объявлены позже», — сказано в пресс-релизе лиги.