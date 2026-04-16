Шон Стрикленд пообещал избивать Хамзата Чимаева все 25 минут

Шон Стрикленд пообещал избивать Хамзата Чимаева все 25 минут
Бывший чемпион UFC в среднем весе американец Шон Стрикленд высказался насчёт предстоящего боя против непобеждённого 31-летнего обладателя титула UFC в среднем весе Хамзата Чимаева, представляющего ОАЭ. Их встреча станет главным событием турнира UFC 328 в Ньюарке (штат Нью-Джерси, США).

«Я буду драться как мужчина – руки вверх и погнали. Я буду избивать Хамзата руками все 25 минут. У меня был отличный тренировочный лагерь, я подхожу к бою в хорошей форме, здоровым, тело полностью восстановилось. Приятно выходить на титульный бой без травм. Я в предвкушении и жду с нетерпением», – приводит слова Стрикленда портал Bloody Elbow.

