Олейник — о словах Хабиба про женские MMA: кто ты такой, чтобы решать?

Бывший боец UFC россиянин Алексей Олейник прокомментировал заявление члена Зала славы соотечественника Хабиба Нурмагомедова, выступившего против женских боёв.

«Часто слышим: «Девушек не должно быть в ММА, девушек не должно быть в боксе, их не должно быть в тяге штанги»… И так можно долго продолжать. До чего мы так дойдём? Что это другой сорт людей? Мы так договоримся до каменного века.

Кто ты такой, чтобы решать, что девушка должна делать? Не должна девушка драться с парнем — сражаться точно не должна ни в каком виде единоборств. Но если ей хочется заниматься дзюдо, карате, боксом, борьбой… Пусть занимается! Что значит — не должна?

Мне самому лично не нравится, как девочки метелят друг друга, ломают носы. Но неужели я могу решить, что должны делать все женщины в мире?» — приводит слова Олейника «Матч ТВ».