Илия Топурия назвал двух боксёров, вдохновивших его научиться драться

Илия Топурия назвал двух боксёров, вдохновивших его научиться драться
Чемпион UFC в лёгком весе (до 70 кг) грузин Илия Топурия рассказал, как загорелся идеей развить свои боксёрские навыки.

«Начал боксировать ещё до UFC. Вдохновение заняться боксом появилось из-за Канело, Ломаченко, всех этих парней… Я подумал: «Хочу иметь возможность делать это в моих боях, в спаррингах. Вот почему захотел заняться этим, обучиться этому. Да, всё началось тогда», — сказал Топурия в подкасте Fight Disciples.

Топурии 29 лет. Грузинский боец выступает в UFC с 2020 года. В 2024-м он стал чемпионом в полулёгком весе (до 65 кг), после чего провёл одну защиту. В 2025-м завоевал титул в лёгком весе (до 70 кг).

