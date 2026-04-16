«Он избивает даже брата». Двалишвили объяснил, почему не хочет тренироваться с Топурией

Бывший чемпион UFC грузин Мераб Двалишвили объяснил, почему не хочет тренироваться с действующим обладателем титула в полулёгком весе (до 65 кг) соотечественником Илией Топурией.

«Конечно, мне нравится проводить время и тренироваться с моим братом Илией Топурией. Но если буду тренироваться с ним, должен будут разделить с ним и раунды. Нужно будет спарринговать или бороться, а это нельзя назвать удовольствием.

Не хочу принимать урон, потому что этот парень потрясает людей. Он избивает даже своего брата (смеётся). Они говорили мне, что убивают друг друга», — сказал Двалишвили в интервью YouTube-каналу Mighty.