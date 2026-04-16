Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
«Он избивает даже брата». Двалишвили объяснил, почему не хочет тренироваться с Топурией

Бывший чемпион UFC грузин Мераб Двалишвили объяснил, почему не хочет тренироваться с действующим обладателем титула в полулёгком весе (до 65 кг) соотечественником Илией Топурией.

«Конечно, мне нравится проводить время и тренироваться с моим братом Илией Топурией. Но если буду тренироваться с ним, должен будут разделить с ним и раунды. Нужно будет спарринговать или бороться, а это нельзя назвать удовольствием.

Не хочу принимать урон, потому что этот парень потрясает людей. Он избивает даже своего брата (смеётся). Они говорили мне, что убивают друг друга», — сказал Двалишвили в интервью YouTube-каналу Mighty.

