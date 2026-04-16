Ковингтон — о бое Топурии и Гэтжи: Джастина отправляют на заклание

Трёхкратный претендент на титул UFC американец Колби Ковингтон высказался о предстоящем поединке за титул в лёгком весе (до 70 кг) между грузином Илией Топурией и соотечественником Джастином Гэтжи, который состоится 14 июня на турнире в Белом доме.

«Гэтжи отправляют на заклание… Послушайте, Топурия — лучший боец на планете прямо сейчас, не думаю, что кто-то оспорит это. То, как он финишировал этих парней, Холлоуэя, Волкановски и Оливейру… Он просто на другом уровне прямо сейчас. Илия в расцвете сил, а Гэтжи на спаде. Нет способа победить старость», — сказал Ковингтон в интервью YouTube-каналу Даниэля Кормье.