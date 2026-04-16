Штырков — о первом поражении Мурзаканова в UFC: досрочные победы расслабляют человека

Российский боец смешанного стиля Иван Штырков прокомментировал поражение соотечественника Азамата Мурзаканова в поединке с бразильцем Пауло Костой, состоявшемся на турнире UFC 327 в Майами (США).

«Мурзаканов всё равно красавчик. Моё отношение к его возможностям в UFC не изменилось. Просто досрочные победы немножко расслабляют человека. Происходит это неспециально. А здесь Коста – очень крепкий и опытный боец. В таком весе любое хорошее попадание отправит даже хороший план коту под хвост. Плюс Мурзаканов слишком часто дерётся. Может, где-то не восстановился, недотренировался или перетренировался. Ещё весогонка. Вариантов куча, почему не пошло так, как хотелось ему, его команде и болельщикам. В любом случае он остаётся опаснейшим ударником в своём дивизионе», – приводит слова Штыркова издание MMA.Metaratings.ru.

