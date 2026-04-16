Мераб Двалишвили оценил шансы Гэтжи в бою с Топурией

Бывший чемпион UFC грузин Мераб Двалишвили высказался о предстоящем поединке за титул в лёгком весе (до 70 кг) между грузином Илией Топурией и соотечественником Джастином Гэтжи, который состоится 14 июня на турнире в Белом доме.

«Я бы сказал, что Джастину Гэтжи нужно бороться с Илией, но Джастин этого не делает. Он наклоняет голову и пытается ударить, но Илия знает об этом. Он изучит его и ударит в этот самый момент.

Это идеальный бой для Илии, потому что Джастин Гэтжи боксирует и выбрасывает тяжёлые удары. Илия делает то же самое, но в размене нокаутирует людей. Если он попадёт по вам в размене, то нокаутирует», — сказал Двалишвили в интервью YouTube-каналу Mighty.

